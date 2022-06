Mikel Azcona è convinto di poter fare bene nelle gare di casa del WTCR - FIA World Touring Car Cup che si svolgono oggi al MotorLand Aragón.

Lo spagnolo, che ha compiuto ieri 26 anni, ha mancato la seconda pole position consecutiva con la sua Elantra N TCR gestita da BRC Hyundai N Squadra Corse.



Tuttavia, qualificandosi in ottava posizione, il Goodyear #FollowTheLeader partirà in Gara 2 dalla terza posizione in griglia, un posto dietro al suo compagno di squadra Norbert Michelisz.



Parlando dopo le qualifiche, lo spagnolo ha detto: "Sono stato molto contento delle mie qualifiche. La macchina funzionava benissimo, andavo al limite con un ottimo feeling. Ma alla fine abbiamo faticato nell'ultimo settore con la velocità massima, quindi quello era il massimo che potevamo fare. Alla fine la top 10 nella gara a griglia invertita è buona, partiamo in terzi, il che è un'ottima notizia con Norbi in seconda posizione. È una bella sensazione essere qui in Spagna con i tifosi".

