René Münnich ha regalato alla sua squadra una vittoria storica in Medio Oriente lo scorso fine settimana.

Il tedesco della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, protagonista del WTCR - FIA World Touring Car Cup fin dal 2018, ha ottenuto la sua quinta affermazione del Campionato Procar degli Emirati Arabi Uniti al Dubai Autodrome.



Al volante della sua Honda Civic Type R TCR costruita da JAS Motorsport, Münnich si è portato a casa il successo in Classe 1 nella seconda e ultima gara, prendendo anche i punti bonus stabilendo il giro più veloce.



In questo modo è salito al comando nella sua categoria per la prima volta in tutta la stagione, ma ha anche ottenuto la trentesima vittoria della Münnich Motorsport con la Civic Type R TCR, diventando il primo team al mondo a raggiungere questo obiettivo.



Restano due round: uno a Yas Marina alla fine di questo mese e poi la doppia finale a Dubai in marzo.

