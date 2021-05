La seconda generazione dell'Audi RS 3 LMS TCR è pronta a debuttare nel WTCR − FIA World Touring Car Cup dopo che è stata omologata da WSC.

Presentata a febbraio, la vettura tedesca ha messo insieme oltre 4500km nei test di sviluppo e nella seconda metà dell'anno sarà disponibile per l'acquisto a tutti i clienti.



La prima versione della RS 3 LMS ha conquistato 55 titoli in giro per il mondo ed è stata prodotta in 180 unità.



La stagione 2021 del FIA WTCR scatterà il 3-5 giugno al Nürburgring Nordschleife.

WTCR Honda Racing continua la collaborazione con la Munnich Motorsport per il WTCR UN GIORNO FA

WTCR I grandi momenti del WTCR #19: Magnus protagonista in Slovacchia IERI A 06:24