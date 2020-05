La passione per le corse sempre viva: ecco la seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by

-

Gabriele Tarquini corre perché è ciò che gli piace di più e in questa sosta forzata causa Coronavirus è ovvio che la voglia di tornare cresce sempre più.

“Adoro correre, ma sono 4 mesi che non guido una macchina e non vedo l'ora di tornare - ha detto l'abruzzese a Martin Haven nell'ultimo episodio di WTCR Fast Talk presented Goodyear, il podcast ufficiale del FIA − WTCR World Touring Car Cup indetto dal promoter Eurosport Events - Il mio sogno è risedermi al volante e migliorare la macchina perché la passione non finisce".



L'inizio risale al 1983 in Formula 3 italiana dopo i Mondiali in kart e alla fine arrivò anche la F1, prima di passare al turismo. Un paio di volte è stato vicino al ritiro, ma oggi Tarquini è pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse a 58 anni.



Nella seconda parte del podcast ripercorriamo la sua carriera dal 1996 quando ci fu il passaggio da Honda ad Alfa Romeo, poi di nuovo Honda e LADA nel FIA World Touring Car Championship, per poi arrivare alla Hyundai e al titolo WTCR del 2018.



Ecco i contenuti della parte 2:



00m30: l'avventura in JAS Motorsport del 1996, ma senza soddisfazione



01m34: il lavoro con Alessandro Mariani



01m57: la prima vittoria Alfa Romeo nell'ITC a Silverstone



02m40: il ritorno nel BTCC con Honda dopo le trattative con Volvo e Frank Williams



04m48: l'STW tedesco con JAS e Honda nel 1998



06m49: secondo solo a Tom Kristensen



08m38: con Honda nel BTCC e un 2000 europeo



10m18: 9 vittorie, 14 podi, ma niente titolo 2001



12m15: Honda cambia i piani prima del 2002, ipotesi ritiro



14m51: Campione Europeo 2003 per un punto



15m33: da ultimo a primo a Monza nel ritorno di Alex Zanardi davanti a 70.000 fan



19m44: vicino al top nell'ETCC 2004



20m12: la scoperta di Andy Priaulx



21m30: opportunità WTCC



22m02: Jaime Puig e la passione SEAT 2006



24m12: gestione chiara di un team forte



26m14: il Mondiale contro Yvan Muller



28m12: quasi fermata dopo il titolo 2009 nel WTCC



30m57: sognando il ritorno



32m36: ancora capace di vincere



34m11: da privato ad ufficiale Honda



37m44: mancanza di potenza in Honda



40m11: la nuova era TC1 senza tempo per i test



42m03: problemi al motore nel 2015



44m04: lavoro perso dopo colazione



45m40: determinazione a proseguire



46m30: esperienza umana in LADA



48m37: la vittoria in Russia nella miglior stagione LADA



49m48: festa grande



52m40: LADA lascia il WTCC



52m44: Andrea Adamo ritrovato in Hyundai



53m50: vittoria da un foglio bianco



54m42: nuove speranze, timori WTCC



56m00: il futuro del TCR



56m42: la chiamata Honda nel 2017 a Ningbo



57m40: Standing ovation in Honda



59m03: la nuova era 2018 a Marrakech



1h01m00: arriva il titolo



1h02m35: grande lotta in prestazioni vicinissime



1h03m35: la chiave è la chiarezza



1h04m05: cambio d'approccio



1h05m16: felice per Norbi



1h06m30: la felicità al volante



Il WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear di Gabriele Tarquini è offerto dal fornitore ufficiale di gomme del WTCR e condotto da Martin Haven.



Cliccate qui per sentirlo: https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

