Contenuti esclusivi dietro le quinte, clip di gara, interviste ai piloti e molto altro sono ora disponibili sul nuovissimo FIA WTCR Recast Channel.

Lanciata oggi (15 giugno), la piattaforma di streaming live e on-demand gratuita offre ai fan l'esperienza unica del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022, che lo scorso fine settimana ha regalato due gare ricche di azione all'Hungaroring in Ungheria.



Il promotore del WTCR, Discovery Sports Events, ha unito le forze con Recast per fornire questo nuovo ed entusiasmante servizio ai fan, con Tom Coronel che si è impegnato a "mostrare alla gente ciò che normalmente non vede".



Il pilota olandese, che gareggia con un'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear per il Comtoyou DHL Team Audi Sport, si unirà a molti dei suoi rivali in pista, tra cui Esteban Guerrieri e Yann Ehrlacher, per creare contenuti esclusivi per il Recast Channel del WTCR a ogni round della serie, a disposizione dei fan.



I fan possono anche vedere in streaming le sequenze delle telecamere onboard e i filmati esclusivi dei principali team del WTCR, oltre agli highlights di ogni gara.



Il lancio del canale FIA WTCR Recast di Discovery Sports Events è l'ultimo della piattaforma, che ha costruito un impressionante gruppo di editori nell'ambito dello sport e degli esports, con fan di tutto il mondo che ogni giorno trasmettono contenuti accessibili attraverso i 150 canali.



L'annuncio fa seguito a quello del mese scorso, che confermava che le azioni del WTCR di questa stagione saranno trasmesse in 185 Paesi grazie ad accordi con 24 emittenti.



Jean-Baptiste Ley, Direttore del WTCR per Discovery Sports Events, ha dichiarato: "La piattaforma unica di Recast ci permetterà di dare ai fan del WTCR un controllo e un accesso ancora maggiori alla serie, compresi i contenuti esclusivi generati dai piloti e le migliori azioni e commenti a bordo pista". Utilizzando la funzionalità flessibile di Recast per allinearci ai nostri accordi di trasmissione esistenti, non vediamo l'ora di portare i migliori contenuti del WTCR ai mercati globali nuovi ed esistenti".



Andy Meikle, fondatore e CEO di Recast, ha così accolto l'inizio di un'importante alleanza con Discovery Sports Events: "Insieme stiamo dando ai fan un maggiore accesso allo sport che amano in modo conveniente e flessibile, portandoli ancora più vicini al cuore dell'azione".



Coronel ha dichiarato: "Voglio che i fan vadano dietro le quinte degli eventi WTCR e che mi vedano essere me stesso nel mio stile. I contenuti non riguarderanno solo le gare, ma anche la mia auto da corsa, il motore, la meccanica e i viaggi. Potranno capire cosa faccio durante gli eventi di gara, come raggiungere la pista a piedi dall'hotel e cosa mangio. Mostrerò alle persone le cose che normalmente non vedono e sono molto entusiasta di mostrare ai fan di Recast quanti più contenuti possibili durante i weekend di gara".



Recast, attualmente in versione beta e disponibile in 88 paesi, si è già assicurata un investimento di 15 milioni di sterline (17,5 milioni di euro) da parte di alcuni dei più grandi nomi dello sport, del business e del venture capital.

Per vedere tutti i contenuti del FIA WTCR su Recast cliccate qui.

