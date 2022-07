Il quarto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup, la Race BE, sarà trasmesso in diretta sulle piattaforme online e su Eurosport Player per ogni sessione, con il Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona e il suo compagno della BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz, impegnati in un evento diverso dal WTCR – FIA World Touring Car Cup.





Il FIA ETCR è promosso da Discovery Sports Events, trasmesso sul canale Eurosport e su una vasta rete di distribuzione:



Le sessioni saranno disponibili in diretta su Facebook



Quest’anno, negli eventi precedenti, la prima DHL Super Final era stata trasmessa in differita per motivi di programmazione, ma da questo fine settimana entrambe godranno della diretta su Eurosport Player.



