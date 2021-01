Corse nel sangue

Engstler è figlio di Franz, pilota del FIA World Touring Car Championship e capo dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team con cui Luca ha chiuso secondo nella classifica Rookie.



Un "calcio" all'infinito

Il tedesco ha scelto di correre con il #8 sulla sua Hyundai i30 N TCR: "Ho iniziato a fare sport con questo numero, giocavo a calcio e poi me lo sono portato dietro anche nel motorsport, prima sui kart, poi in Formula 4 e infine nel TCR. All'inizio l'ho scelto perché sono nato l'8 marzo, poi però non l'ho più cambiato a parte quando sono diventato Campione! Per il resto, lo terrò sempre perché è anche la cifra che rappresenta l'infinito".



15 vittorie

Oltre ai tanti titoli TCR, Engstler nel 2019 ha vinto ben 15 gare in giro per il mondo.



Insegnante

Quando Hafizh Syahrin è passato dalla MotoGP al WTCR con la Hyundai della Engstler Motorsport a Sepang nel dicembre 2019, Luca gli ha fatto da insegnante.



Lo sapevate?

Durante il primo lockdown, Luca è stato in casa con la famiglia a Wiggensbach, in Baviera, allenandosi duramente e seguendo una rigida dieta.