E' iniziata così

“A 3 anni mio nonno mi diede una mini-moto e cominciai a girarci attorno alla fattoria di famiglia. Mi chiese se volevo correre e lì iniziai la mia avventura. Era una cosa un po’ da pazzi, ma a 3 anni facevo già motocross, poi ebbi un incidente brutto e mia mamma disse che poteva bastare così con le moto, ma che per continuare avrei dovuto andare su un go-kart. Quell’anno in Uruguay fu un disastro dal punto di vista economico, ma chiese un prestito in banca per prendermene uno, visto che era solamente una insegnante di scuola. A 5 anni iniziai coi go-kart”.



Da Braga ai vertici

“In famiglia non c’è una storia con le corse, ma la passione arriva dal trattore di mio nonno, ci svegliavamo presto per vedere la F1. In Uruguay lo sport principale è il calcio, siamo forti e abbiamo molti giocatori bravi in giro per il mondo. Ma nel motorsport non c’è molta storia. Avevo cominciato per divertimento, poi le cose sono andate sempre meglio. Sono andato a correre in Argentina e Brasile, poi un anno dopo il boom con il passaggio in Europa. Era assurdo, ma non era più un gioco”.



Lo spostamento in Europa

“Era la prima volta che correvo lì, c’erano piloti com Alex Albon, Max Verstappen, Charles Leclerc, Esteban Occon e andai bene. Nella pre-finale ero terzo dietro a Max e Alex, ci prendemmo l’uno con l’altro. Non sapevo l’inglese, ma lo insultai in spagnolo! “Alex Albon era mio compagno e già un pilota Red Bull, ma il team rimase impressionato da me e dissero che mi volevano per l’anno dopo. Era il 2011 e avevo solo 14 anni. Guardai mio padre e dissi che volevo correre da professionista nel modo migliore, ma mi rispose che avevo solo 14 anni e che avremmo dovuto parlarne con la mamma per capire come affrontare la cosa. Alla fine mi lasciarono andare in Europa a vivere da solo, lavoravo in azienda per pagarmi le cose e correvo sui kart nel weekend. Ho lasciato casa a 14 anni per inseguire i miei sogni”.



Di nuovo in America

Urrutia torna negli USA, vince il titolo Pro Mazda nel 2015 e balza in Indy Lights, dove per tre anni lotta per il campionato.



Lo sapevate?

Il portacolori della Cyan Performance Lynk & Co ha vinto il TAG Heuer Most Valuable Driver nella WTCR Race of Spain e vinto la sua prima gara nella successiva WTCR Race of Aragón.