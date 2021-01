Basta bici:dopo aver giocato ad hockey su ghiaccio, l'ungherese si è dato alle BMX, ma è rimasto vittima di un serio infortunio.



Inizio giovanissimo:‘Attika’ aveva solo 12 anni quando ha corso la prima gara in Suzuki Swift Cup Hungary nel 2012.



Buona compagnia:nel 2014 è salito sul podio col Campione Dániel Nagy in Suzuki Swift Cup Hungary, chiudendo terzo in classifica.



Fuori i secondi:nonostante la giovane età, Tassi ha lottato con Jean-Karl Vernay per il titolo 2017 della TCR International Series chiudendo in piazza d'onore con all'attivo il podio nella gara in Russia, come supporto del GP di F1 a Sochi 2016.



Lo sapevate?Tassi nel 2018 ha vinto il TCR Swiss, trofeo assegnato con eventi del TCR Europe e TCR Italy.