Scuola per stelle:Boldizs ha vinto un concorso che lo ha visto approdare in Suzuki Swift Cup nel 2014.



Ottimo allenamento:nel monomarca Suzuki si è fatto le ossa come i suoi connazionali Norbert Michelisz ed Attila Tassi. Quell'anno chiuse alle spalle di Dániel Nagy.



Grande potenziale:il suo approdo in Zengő Motorsport per il WTCR 2020 è giunto dopo un bel test all'Hungaroring. Il capo Zoltán Zengő disse: "I suoi risultati quel giorno furono molto promettenti, è stato subito veloce appena salito in macchina".



Dalla pista al rallycross:quando il George Racing Team decise di tuffarsi nel rallycross, Boldizs lo seguì e il 2019 lo passò anche lì.



Lo sapevate?Zoltán Zengő non vuole fare paragoni tra Bence e Norbert Michelisz: "Non vogliamo fare paragoni con nessuno, ma in lui abbiamo visto ambizione, umiltà, serietà e passione, che è quello che cercavamo”.