Dai kart alla pista

“Abbiamo sempre avuto la passione per le corse già dai tempi dei kart indoor. Mio fratello raggiunse dei buoni risultati, poi non continuò e mise pressione su di me perché proseguissi, anche perché tra fratelli c’è sempre competizione. Ho iniziato che avevo circa 8 anni, ma il mio kart da bambino era lento e purtroppo non ero abbastanza pesante da poter salire su quelli più grandi. Dopo alcune discussioni, siamo riusciti a farcene dare uno indoor e ricordo che era velocissimo. In quel momento ho capito che era lo sport della mia vita, anche se andavano ai 50km/h per me era come fare i 300!”



Un missile in Formula 4

Passato alla Formula 4 francse nel 2016, centrò già il podio al seconde weekend a Pau, vincendo poi a Le Mans, tutte piste nuove che “richiedevano adattarsi in fretta alle nuove situazioni”. Stessa cosa valse anche per la Formula Renault 2.0 NEC nel 2017 con una grande dimostrazione di resistenza a Spa-Francorchamps.



Veloce e coraggioso

Andato a muro al Raidillon a circa 200km/h in Gara 1 per via di un contatto con un rivale, Magnus per due minuti perse conoscenza ed uscì parecchio malconcio, con una gamba rotta. Con in testa l’idea di aver perso il titolo senza poter correre la gara del giorno dopo, decise di ritornare comunque in pista con i suoi meccanici che si misero a costruire un telaio nuovo. Fino al gran finale di Hockenheim le speranze rimasero vive, poi però non arrivò la vittoria anche a causa di un telaio ormai vecchio.



Il successo

Magnus è stato selezionato dal RACB National Team fra 500 partecipanti nel 2019, passando poi al WTCR nel 2020. Tom Kristensen, leggenda di Le Mans, era in giuria.



Lo sapevate?

Dopo una bella stagione nel TCR Europe, Magnus è stato chiamato a rappresentare il Belgio nella Touring Car Cup dei FIA Motorsport Games: con una vittoria e un terzo posto ha conquistato la medaglia d'argento.





Per saperne di più

