Nicolas Baert, giovane belga, ha debuttato come wildcard in occasione della WTCR Race of Spain con l'intenzione di fare esperienza.



Il pilota della Comtoyou Racing è salito sull'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear con la quale ha ottenuto un 11° posto in Gara 3 al MotorLand Aragón come miglior risultato, in attesa di tornare a correre nel TCR Europe per l'ultimo round di Jarama nel quale ha conquistato il titolo rookie. Conosciamo meglio questo 19enne.



Affari di famiglia:Nicolas Baert è il figlio del capo della Comtoyou Racing, Jean-Michel Baert.



Inizio diverso:Baert è cresciuto sui kart e ha corso in Formula 4 in Spagna nel 201.



Gioia casalinga:nonostante la poca esperienza, Nicolas ha vinto la sua prima gara nel TCR Europe a Zolder, al solo terzo tentativo.



Ritorno ad Aragón:la F4 l'ha messo nelle condizioni di conoscere molto bene il MotorLand Aragón e le sue condizioni difficili visto il meteo incerto.



Lo sapevate?Baert ha corso la 24h di Portimão coi compagni di Comtoyou, Nathanaël Berthon e Tom Coronel, terminando secondo assoluto.