Questo giovane talento orientale è tornato a correre con la Hyundai in occasione della WTCR Race of Aragón, ingaggiato dall'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team per sostituire Nicky Catsburg.



Cambiamento: Cheah è passato al turismo dopo essere cresciuto sulle monoposto.



Debutto a Sepang:il suo esordio nel WTCR risale al dicembre 2019, quando al Sepang International Circuit ha rimontato dal 28° posto al 16° in Gara 2 nonostante le dure condizioni meteo.



Gioia casalinga:la sua prima affermazione è arrivata in TCR Malaysia nel 2019, anno in cui ha terminato quarto in classifica.



Uno dei quattro:Cheah a 22 anni ha potuto concorrere per il WTCR Rookie Driver alla WTCR Race of Aragón.



Lo sapevate?Il pilota di Kuala Lumpur per sostituire Nicky Catsburg nel gran finale del WTCR è dovuto volare in Europa per osservare i 14 giorni di quarantena obbligatoria.