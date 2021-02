Il nordirlandese è diventato JAS Motorsport Development Driver dopo che a 19 anni ha esordito nel WTCR a Zolder combattendo contro veterani come Tiago Monteiro e Gabriele Tarquini.



Nonostante dei cinque eventi in programma ne abbia affrontati solo due nel 2020, Young ha comunque fatto una bella impressione a tutti.



Quad, kart e auto:Young a 6 anni è salito sui quad, a 9 sui kart e poi nel 2017 ha cominciato con i Renault Clio Trophy.



Subito successo:al primo anno di corse ha vinto il Clio Junior Trophy, nel 2018 si è laureato Campione Clio International e poi ha centrato la Renault UK Clio Cup nel 2019 con sette vittorie.



Grande impatto:le sue prestazioni lo hanno portato a guadagnarsi il posto in Vuković Motorsport per guidare la Renault Mégane RS TCR nel TCR Europe a Barcellona 2019, dove si è piazzato due volte quarto.



Cambio di programma:Young avrebbe dovuto fare tutto il 2020 nel TCR Europe con la Vuković Motorsport, ma il WTCR ha modificato il suo calendario a causa della pandemia di COVID-19 e quindi ecco il passaggio al Mondiale con gare tutte in Europa.



Lo sapevate?Suo papà Philip è stato pilota ufficiale Ford in UK e Irlanda, ma ha interrotto la carriera per mettere su famiglia.