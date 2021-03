Dei 29 piloti che nel 2020 hanno corso nel WTCR − FIA World Touring Car Cup, 13 erano Under25. Oggi scopriamo Nico Gruber, andato subito a punti al debutto nella WTCR Race of Hungary.

Il 19enne austriaco è salito sulla Hyundai i30 N TCR dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, al posto di Nicky Catsburg per le tre gare dell'Hungaroring.



Terza generazione:in famiglia anche nonno Gruber e papà sono stati piloti.



Inizio perfetto:ha vinto la prima gara dell'ADAC TCR Germany all'esordio al Lausitzring nell'agosto 2020; questo ha convinto l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team a chiamarlo per sostituire l'indisponibile Catsburg alla WTCR Race of Hungary.



Ottimo finale:dopo il bell'inizio di stagione, Gruber ha chiuso con 4 piazzamenti in Top10.



Successo sui Kart:Gruber in Germania ha vinto il titolo Junior e 125 KZ2 sui kart.



Lo sapevate?Gruber era andato nel Regno Unito per correre nel BRSCC National Formula Ford 1600, dove si è preso il titolo Rookie.

WTCR I grandi momenti del WTCR #9: la Pole di Girolami al Nordschleife UN GIORNO FA

WTCR Il Consiglio Mondiale FIA sposta la data di chiusura delle iscrizioni al WTCR UN GIORNO FA