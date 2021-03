La sede della Cyan Racing, team Campione del WTCR − FIA World Touring Car Cup 2019 e 2020 con il marchio Lynk & Co, è in lizza per la prestigiosa Seggiola D'Oro per l'architettura in Svezia.

La sede di Goteborg è a forma di cubo nero ed è stata costruita nel 2017 in collaborazione con gli studi Liljewall. Dentro troviamo simulatori di F1, telai, motori, dinamometri e studi di progettazione.



“Siamo entusiasti che la sede della Cyan Racing possa vincere questo premio - ha dichiarato il fondatore Christian Dahl - La struttura è una delle chiavi del nostro sviluppo come azienda e marchio, arrivando ai titoli svedesi e mondiali. Abbiamo voluto alzare l'asticella non solo in pista, ma ora anche in ufficio".



Cyan Racing Lynk & Co e Cyan Performance Lynk & Co sono i team del WTCR e hanno anche messo le mani al nuovo progetto Volvo P1800 Cyan.



La Seggiola d'Oro verrà consegnata in una cerimonia il 25 marzo ai quattro finalisti.

