La settimana del WTCR

Ecco cosa avremo questa settimana riguardo al WTCR − FIA World Touring Car Cup.

Lunedì: Giornata di gara per Esports WTCR Beat the Drivers con l'evento virtuale di Ningbo. Si comincia alle 19;30 con diretta su Facebook, YouTube, sito)



WTCR Out of the Box: le indagini sull'incidente di Vila Real (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, sito)



Martedì: tutto su Esports WTCR Beat the Drivers, con risultati e classifiche delle gare di lunedì



E' il turno di Tiago Monteiro con il WTCR Lockdown Quiz (Facebook, Instagram, Twitter)



Mercoledì: Prima parte della nuova puntata di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear; Martin Haven ha come ospite Esteban Guerrieri. Disponibile dalle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Non perdetevi il Wallpaper Wednesday



Giovedì: WTCR All Access sulla WTCR Race of Japan (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web). Intervista con Nicky Catsburg dalla Hyundai Motorsport a partire dalle 10;00 (Facebook, Instagram, sito)



Venerdì: Luca Engstler in WTCR Lockdown Quiz alle 15;00 su Facebook, Instagram e Twitter



Seconda parte di WTCR Fast Talk presented by Goodyear con Esteban Guerrieri, disponibile dalle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Scopriamo le curiosità di WTCR Wild Ones (sito)



Sabato: FIAWTCR.com scopre i WTCR Home Racers



Domenica: Cyan Racing Lynk & Co, l'episodio sette di Challenge the World in replica su Facebook



Dalle 18;00 ecco le avventure Esports di Tiago Monteiro



