La settimana del WTCR

Ci sono tanti nuovi contenuti sul WTCR − FIA World Touring Car Cup questa settimana: vediamo cosa ci attende.

Lunedì: 10 cose che non sapevamo di Esteban Guerrieri emerse su WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear (Facebook, YouTube, web)



WTCR Out of the Box: i video musicali dalle 13;00 (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web)



Martedì: Ma Qinghua nella storia alla WTCR of Slovakia (web)



Tom Coronel protagonista di WTCR Lockdown Quiz alle 13;00 (Facebook, Instagram, Twitter)



Mercoledì: WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear, Martin Haven parla con Tiago Monteiro, la prima parte disponibile alle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Non perdetevi il Wallpaper Wednesday



Giovedì: WTCR All Access della WTCR Race of Macau (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web)



Venerdì: Norbert Michelisz in WTCR Lockdown Quiz dalle 13;00 su Facebook, Instagram e Twitter



La seconda parte di WTCR Fast Talk presented by Goodyear con Tiago Monteiro disponibile dalle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Le wildcard del WTCR gara per gara (web)



Sabato: la preview di Esports WTCR Beat the Drivers con il gran finale di Sepang



Domenica: replica dell'episodio 8 di Cyan Racing Lynk & Co - Challenge the World su Facebook



10 cose che non sapevamo su Tiago Monteiro, dalle 18;00 (web)



*Tutti i contenuti sono soggetti a cambiamento

