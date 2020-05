La settimana del WTCR

-

Ecco tutti i contenuti che usciranno questa settimana sul sito del FIA WTCR.

Lunedì: è la serata di Esports WTCR Beat the Drivers, con diretta su Facebook e YouTube, oltre a tutti gli aggiornamenti su FIAWTCR.com.



WTCR Out of the Box si dà alle arti marziali dalle 13;00 (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web)



Martedì: tutte le azioni della serata di Esports WTCR Beat the Drivers al Sepang International Circuit.



Mercoledì: nuova puntata di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Martin Haven che ha ospitato Gabriele Tarquini, primo Campione del WTCR. La prima parte è disponibile alle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Non perdetevi il Wallpaper Wednesday



Giovedì: WTCR All Access, speciale WTCR Race of Malaysia (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, web) e altre storie di Sepang su FIAWTCR.com.



Max Verstappen alla WTCR Race of Netherlands del 2018.



Venerdì: dalle ore 12;00, seconda parte di WTCR Fast Talk presented by Goodyear con Gabriele Tarquini su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Sabato: numeri e momenti migliori di Esports WTCR Beat the Drivers.



Domenica: replica del nono episodio di Cyan Racing Lynk & Co - Challenge the World su Facebook



10 cose che non sapevamo di Gabriele Tarquini



*Contenuti soggetti a variazioni

