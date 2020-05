-

Ecco tutti i contenuti che avremo questa settimana sul sito del WTCR - FIA World Touring Car Cup*.

Lunedì: la Top5 di Esports WTCR Beat the Drivers al Sepang International Circuit



Alla scoperta del CUPRA Garage di Martorell



Martedì: i piloti del WTCR che hanno corso nei rally



Mercoledì: WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Martin Haven, l'ospite di questa settimana è Yann Ehrlacher. La parte 1 è disponibile dalle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Non perdete il Wallpaper Wednesday



Giovedì: Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) è protagonista dell'intervista di Hyundai Motorsport.



Venerdì:la parte 2 del WTCR Fast Talk presented by Goodyear con Yann Ehrlacher disponibile dalle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Sabato:i legami nella famiglia del WTCR – FIA World Touring Car Cup



Domenica:replica dell'episodio finale di Cyan Racing Lynk & Co - Challenge the World su Facebook



10 cose che non sapevamo di Yann Ehrlacher



*Tutti i contenuti sono soggetti a cambio d'orario

WTCR Da Martorell al WTCR DA 5 ORE

The post La settimana del WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR WTCR Fast Talk: 10 cose che non sapevamo di Gabriele Tarquini DA UN GIORNO