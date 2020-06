La settimana del WTCR

-

Ecco un assaggio di quello che vedrete questa settimana sulle pagine del WTCR – FIA World Touring Car Cup*.

Lunedì:Cosa ci attende quando partirà la stagione 2020 del WTCR (Facebook,Instagram, web).



Martedì:Nuovo approfondimento sulle squadre del WTCR – FIA World Touring Car Cup. La prima è la Comtoyou Racing.



Mercoledì:questa settimana WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear, avrà come ospite di Martin Haven l'argentino Néstor Girolami, che si sta preparando per la seconda stagione con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. La prima parte sarà disponibile dalle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Non perdete il Wallpaper Wednesday sul gran finale di Sepang con la WTCR Race of Malaysia del dicembre scorso.



Giovedì:Home Shakedown di Hyundai Motorsport con il Campione WTCR 2018 Gabriele Tarquini.



Venerdì:seconda parte di WTCR Fast Talk presented by Goodyear con Néstor Girolami a partire dalle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Sabato:nuovo approfondimento su FIAWTCR.com con "Tutto ciò che dovete sapere su..." l'Austria, dove a settembre comincerà la stagione 2020 del WTCR.



Domenica:10 cose che non sapevamo su Néstor Girolami, svelate nel WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Martin Haven.



*Tutti i contenuti sono soggetti a cambiamenti

