-

Ecco cosa ci aspetta in questa settimana sul sito del WTCR – FIA World Touring Car Cup*.

Lunedì:alle 12;00 di ogni giorno una nuova line-up per la pre-stagione di Esports WTCR Championship. Oggi tocca ai piloti CUPRA.



Martedì:i migliori momenti in griglia, su Facebook ed Instagram.



WTCR Teamwork, la nuova serie che va alla scoperta dei team del WTCR: tocca alla Cyan Racing.



Mercoledì:WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Martin Haven, che questa settimana intervista Nicky Catsburg. La prima parte del pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team è disponibile dalle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Non perdetevi il Wallpaper Wednesday.



Giovedì:replica della storia Gara 3 della WTCR Race of Morocco 2019 su YouTube, Facebook ed Instagram.



Venerdì:seconda parte di WTCR Fast Talk presented by Goodyear con Nicky Catsburg, disponibile dalle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Sabato:nuova serie "Tutto ciò che c'è da sapere su...", stavolta sulla Germania, dove si terrà il secondo evento 2020 del WTCR a settembre.



Domenica:10 cose che non sapevamo di Nicky Catsburg scoperte in WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Martin Haven.



*Tutti i contenuti sono provvisori e soggetti a cambiamenti

WTCR Girolami e Guerrieri portacolori Honda per Esports WTCR DA 21 ORE

The post La settimana del WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Engstler e Michelisz portacolori Hyundai per Esports WTCR IERI A 10:00