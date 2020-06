La settimana del WTCR

-

Ecco cosa ci aspetta questa settimana coi contenuti del WTCR – FIA World Touring Car Cup*.

Lunedì:tutte le ultimissime sulla Pre-Stagione di Esports Championship e gli aggiornamenti sull'asta #RaceAgainstCovid.



Martedì:le migliori cerimonie del podio su Facebook ed Instagram.



I team del WTCR: è il turno della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Mercoledì:WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Martin Haven che ospita Attila Tassi, pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport. La parte 1 è disponibile dalle ore 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



La Top5 della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship iniziata al Salzburgring su YouTube, Facebook e Instagram.



Non perdete il Wallpaper Wednesday.



Giovedì:WTCR Rewind, speciale Vila Real su YouTube, Facebook e Instagram.



Venerdì:seconda parte di WTCR Fast Talk presented by Goodyear con Attila Tassi dalle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Sabato:Tutto ciò che c'è da sapere su: Slovakia Ring.



Domenica:10 cose che non sapevamo su Attila Tassi, ospite di Martin Haven nell'ultima puntata di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear.



*Tutti i contenuti sono provvisori e soggetti a cambiamenti.

