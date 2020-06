La settimana del WTCR

-

Ecco cosa ci aspetta in questa settimana sul sito del WTCR – FIA World Touring Car Cup*.

Lunedì:tutte le ultimissime sulla Pre-Stagione di Esports WTCR Championship.



Martedì:i migliori profili su Facebook ed Instagram alle ore 13;00



L'emozionante vittoria di Tiago Monteiro a Vila Real in occasione della WTCR Race of Portugal 2019, una delle migliori gare della passata stagione



I team del WTCR Teamwork su YouTube, Facebook ed Instagram: questa settimana è la volta del BRC Racing Team.



Mercoledì:WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Martin Haven che stavolta ha come ospite Thed Björk. La prima parte dell'intervista al pilota della Cyan Performance Lynk & Co è disponibile alle ore 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



La Top5 della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship all'Hungaroring su YouTube, Facebook ed Instagram.



Non perdetevi il Wallpaper Wednesday.



Giovedì:WTCR Rewind alle 19;00, speciale Vila Real su YouTube, Facebook ed Instagram.



Venerdì:Seconda parte di WTCR Fast Talk presented by Goodyear con Thed Björk dalle ore 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



Il preview della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship allo Slovakia Ring



Sabato:Tutto quello che dovete sapere su: Ungheria. Ecco le curiosità su quello che sarà il quarto evento del WTCR 2020.



Domenica:10 cose che non sapevate su Thed Björk, ospite dell'ultima puntata di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Martin Haven.



*Tutti i contenuti sono provvisori e soggetti a cambiamenti

