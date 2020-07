La settimana del WTCR

-

Ecco cosa ci attende in questa settimana del WTCR – FIA World Touring Car Cup*.

Lunedì:tutte le ultimissime sulla Pre-Stagione di Esports WTCR Championship



Martedì:i migliori compagni di squadra su Facebook ed Instagram alle 10;00



Top Races 2019: l'evento del Ningbo International Speedpark su YouTube, Facebook ed Instagram



WTCR Teamwork: è il turno della Engstler Motorsport, che si occupa delle i30 N TCR griffate Engstler Hyundai N LIQUI MOLY RACING TEAM, su FIAWTCR.com, Facebook ed Instagram



Mercoledì:questa settimana WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear, ospita il pilota Hyundai Luca Engstler, intervistato da Martin Haven. La prima parte è disponibile dalle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



La Pre-Stagione di Esports WTCR Championship ha fatto tappa al Ningbo International Speedpark lo scorso weekend. Ecco la Top5 su YouTube, Facebook ed Instagram



Non perdetevi il Wallpaper Wednesday



Giovedì:cosa è successo a Tiago Monteiro (Honda Racing) sul Nürburgring Nordschleife.



Venerdì:seconda parte di WTCR Fast Talk presented by Goodyear con Luca Engstler disponibile dalle 12;00 su YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Deezer e FIAWTCR.com



La Preview della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship sul Circuito da Guia di Macao.



Sabato:Tutto ciò che c'è da sapere su... l'Italia, dove si corre a metà novembre.



Domenica:è il giorno della Pre-Stagione di Esports WTCR Championship a Macao.



*Tutti i contenuti sono provvisori e soggetti a cambiamenti

