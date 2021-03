Da quando Geely Group Motorsport ha schierato con la Cyan Racing le sue Lynk & Co 03 TCR nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, tutti i suoi piloti sono riusciti ad aggiudicarsi almeno un successo. Vediamo quali.

Thed Björk (4 vittorie): lo svedese è stato il primo a regalare ad un marchio cinese la vittoria in una serie FIA in Gara 3 a Marrakech 2019. Successivamente si è imposto anche in Olanda per due volte e in Spagna nell'anno passato.



Gara 3, WTCR Race of Morocco 2019

Gara 1, Gara 3, WTCR Race of Netherlands 2019

Gara 3, WTCR Race of Spain 2020



Yann Ehrlacher (3 vittorie): dopo un 2019 a secco di successi, il francese ha trionfato a Zolder, in Germania e a Budapest andando a laurearsi Campione a 24 anni, il più giovane della serie.



Gara 2, WTCR Race of Belgium 2020

Gara 2, WTCR Race of Germany 2020

Gara 2, WTCR Race of Hungary 2020



Yvan Muller (5 vittorie): il transalpino ha regalato ai cinesi il successo casalingo a Ningbo e poi a Macao nel 2019. Nel 2020 ha vinto solo una volta ad Aragón, ma in quella corsa suo nipote Yann si è laureato Campione.



Gara 1, Gara 3, WTCR Race of China 2019

Gara 1, Gara 2, WTCR Race of Macau 2019

Gara 2, WTCR Race of Aragón 2020



Andy Priaulx (1 vittoria): il tre volte Campione del FIA WTCC centrò nel 2019 il suo unico successo WTCR a Macao, dopo averne sfiorati altri nell'arco dell'anno.



Gara 3, WTCR Race of Macau 2019



Santiago Urrutia (1 vittoria): l'uruguagio ha chiuso in gloria il 2020 centrando la DHL Pole Position e la vittoria al MotorLand Aragón.



Gara 3, WTCR Race of Aragón 2020

