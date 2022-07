Ci sono stati molti momenti da ricordare per gli italiani nel WTCR - FIA World Touring Car Cup da quando la serie ha preso vita nel 2018. In vista della WTCR Race of Italy della prossima settimana all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, ecco la selezione di FIAWTCR.com.

Tarquini e la sua bambina

Gabriele Tarquini ha fatto la storia a Marrakech nel 2018 (nella foto) vincendo la prima gara del WTCR con una Hyundai i30 N TCR, che ha definito la sua "bambina" avendo giocato un ruolo chiave nel suo sviluppo.



Il titolo a Macao

Il primo titolo del WTCR si è risolto in un'emozionante battaglia all'ultimo giro sulle strade di Macao tra Tarquini e Yvan Muller. Il "Cinghiale" prevalse, anche se per tre soli punti.



Ceccon è la star della radio

Alla guida di un'Alfa Romeo Giulietta TCR di Romeo Ferraris, Kevin Ceccon ha fatto il suo debutto nel WTCR a metà della stagione 2018 come un'incognita per le auto turismo. Vinse prima della fine dell'anno a Suzuka, salendo al comando e poi mantenendo i nervi saldi in due safety car, chiedendo via radio al suo team a due curve dalla fine se fosse possibile festeggiare.



Il sogno di Baldan diventa realtà

Dopo essersi piazzato due volte tra i primi 20 e aver conquistato il podio del WTCR Trophy in Gara 2 all'Adria International Raceway lo scorso novembre, Nicola Baldan di Target Competition ha descritto la gara di casa nel WTCR come "incredibile e indimenticabile, un sogno che si è avverato".



Le leggende nella prima stagione del WTCR

Gabriele Tarquini non era l'unica leggenda italiana sulla griglia di partenza quando il WTCR ha esordito in Marocco nel 2018. Anche Fabrizio Giovanardi e Gianni Morbidelli erano in azione e hanno corso per il Team Mulsanne gestito da Michela Cerruti.



