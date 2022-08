Le gare del TCR South America di questo fine settimana a Termas de Río Hondo segneranno il debutto della Corolla GRS TCR di Toyota Gazoo Racing Argentina, un possibile futuro contendente nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Jorge Barrio e Thiago Camilo sono stati scelti per guidare la Corolla, che correrà con una certificazione tecnica provvisoria e non avrà quindi diritto ai punti del TCR South America.



Dario Ramundo, responsabile di Toyota Gazoo Racing Latin America, ha dichiarato: "Siamo desiderosi di mostrare il potenziale della vettura alla sua prima apparizione in gara. Siamo certi che con la Corolla GRS il marchio Toyota si dimostrerà competitivo nelle competizioni TCR sui circuiti di tutto il mondo".



Foto: Toyota Gazoo Racing

