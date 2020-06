La tuta di Michelisz all’asta per #RaceAgainstCovid

-

La tuta indossata da Norbert Michelisz nel finale del FIA WTCR 2019 a Sepang, con la quale divenne Campione del Mondo, è fra gli oggetti messi all'asta dal 15 al 22 giugno per #RaceAgainstCovid.

In collaborazione tra FIA ed RM Sotheby’s, il mondo del motorsport si è attivato per raccogliere findi per l'International Federation of Red Cross e Red Crescent Societies nella lotta contro il COVID-19.



Prossimamente vi faremo vedere anche altri oggetti messi in asta dai piloti del FIA WTCR.



Cliccate quiper maggiori informazioni.



La tuta di Michelisz è stata donata da BRC e BRC Racing Team. Nella foto, l'ungherese festeggia dopo la WTCR Race of Malaysia in cui vinse il Mondiale con la Hyundai i30 N TCR della BRC Hyundai N Squadra Corse.

