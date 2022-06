Tiago Monteiro è stato l’eroe del Portogallo dopo la sua emozionante vittoria in casa nel WTCR sulle strade di Vila Real il 7 luglio 2019.

L’ormai 45enne, che vive a meno di un’ora da Vila Real, ha riportato gravi lesioni alla testa e al collo in un incidente nel settembre 2017.



In quella stagione era in procinto di vincere il FIA World Touring Car Championship, ma ha intrapreso un lungo e faticoso recupero per tornare alle corse.



Ha preso il comando della terza e ultima gara del weekend di Vila Real quando il suo compagno di squadra Attila Tassi ha avuto problemi con una candela, mantenendo i nervi saldi fino al traguardo per la sua prima vittoria da quando aveva trionfato in Ungheria due anni prima.



“Vincere quella gara è stato il massimo che si possa sperare come pilota in una serie mondiale”, ha detto Monteiro. “È sempre fantastico vincere, ma nel proprio Paese, in un luogo dove si è accolti così bene e dove c’è così tanta passione per quello che si fa, è semplicemente incredibile. Sicuramente la vittoria è stata più emozionante rispetto alle precedenti a causa dell’incidente e delle difficoltà e incertezze del recupero. È stata la mia prima vittoria dopo l’incidente. Tutti erano felici , ma per me aveva un significato speciale”.



Monteiro si è presentato al weekend di Vila Real tre anni fa fuori forma, al punto da giungere 14° nelle qualifiche di Gara 1. Ma una trasformazione improvvisa ha permesso a lui e al team di ottenere un risultato positivo, con Tassi che ha conquistato la pole per Gara 3 e Monteiro che lo ha raggiunto in prima fila.



“Pensavamo di avere una stagione difficile all’epoca ma, ad essere onesti, questa è probabilmente ancora più difficile. A volte si hanno stagioni migliori, altre più difficili e noi abbiamo faticato a essere competitivi, anche se la squadra sta facendo un ottimo lavoro e lavora molto duramente. Sulla carta non sono molto ottimista sulle nostre possibilità a Vila Real. Ma abbiamo una vettura forte ed efficiente sui tracciati stradali e speriamo che questa tendenza della Honda Civic superi le difficoltà che abbiamo e che le cose si ribaltino”.

