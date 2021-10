La Wildcard Petr Fulín ha conquistato la Pole Position per Gara 1 della WTCR Race of Czech Republic con una grande prova sulla pista di casa.

L'idolo locale ha chiuso 10° in Q2 e quindi per l'inversione della griglia sarà davanti a tutti nel primo round con la sua Cupra Leon Competición.



Il ceco aveva ottenuto l'ottavo tempo in Q1 passando il turno e poi ha dato una grande dimostrazione del suo valore considerato che non correva nel WTCR dallo Slovakiaring 2020.



Gara 1 della WTCR Race of Czech Republic scatterà alle 14;15 di domenica.

