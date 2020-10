Al volante della CUPRA Leon Competición iscritta dalla VEXTA DOMY, il Campione 2017 del FIA European Touring Car Cup si è qualificato 18° e ha chiuso Gara 1 nelle retrovie dopo aver perso tempo al via, mentre in Gara 2 è arrivato un 11° posto e in Gara 3 un 14°.



Non potendo prendere punti come wildcard, Fulín ha comunque stupito dopo due anni di assenza dalle corse internazionali.



“Da pilota debbo ammettere che non sono contento di aver mancato la Top10 e di non essere riuscito a replicare il quinto posto del 2018 - ha detto il ceco - Però era la prima volta che guidavo la nuova Cupra León Competición, visto che in ESET Cup uso quella vecchia, e poi montavo le gomme Goodyear che non conoscevo. Alla fine ho completato tutte le gare ed essendo in un Mondiale posso anche dire che non è andata male".



“Ringrazio tutto il team, meccanici ed ingegneri, che hanno lavorato incessantemente per tre giorni sulla macchina, così come i miei partner, VEXTA DOMY, HELIOS, MOTOREX, SPIES HECKER ed Autoklub Česká Republika, senza i quali non sarei stato qui. Spero non sia l'ultima volta che corro nel WTCR".