Tutti i fan spagnoli potranno godersi la WTCR Race of Spain in diretta TV in chiaro grazie all'accordo raggiunto dal promoter Eurosport Events con Teledeporte.

L'emittente di RTVE, che copre anche i Giochi Olimpici, Tour de France, Giro d’Italia, Mondiali di Atletica, pallamano, schi alpino e tennis, seguirà come prima TV spagnola l'evento che si svolge al MotorLand Aragón, dove l'idolo locale Mikel Azcona sarà in azione con la nuovissima CUPRA Leon Competición.



Teledeporte manderà in onda le Qualifiche di sabato 31 ottobre, mentre il palinsesto vanterà Gara 1 e 2, con Gara 3 sulla piattaforma streaming TDP*+.



Il WTCR vuole sfondare in Spagna

Oltre a Teledeporte, anche LaLiga SportsTV garantirà lo streaming delle corse a tutti gli utenti registrati al canale che seguirà altresì da Aragon la F4 Spagnola e Clio Cup Spagna.



Sabato 31 ottobre

https://www.laligasportstv.com/media/video/ll-847162d8-9692-467b-60f7-08d85adfb79c



Domenica 1 novembre

https://www.laligasportstv.com/media/video/ll-51e1c67c-2cdf-4a0d-60f8-08d85adfb79c



LaLiga SportsTV è una piattaforma creata per gli eventi che godono di minor messa in onda sulle TV, ma che sono importanti per lo sport spagnolo che è dominato da LaLiga di calcio, ma comunque meritevole di visibilità. Fra questi ci sono atletica, volano, basque pelota, canoa, scacchi, scherma e e Calcio a 5. Tutti i 410.000 utenti potranno vedere anche il RFEDA Racing Weekend della federazione locale.