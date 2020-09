Le tre CUPRA Leon Competición TCR del team ungherese sono completamente bianche per la WTCR Race of Belgium, ma torneranno ad essere nero-verdi per la WTCR Race of Germany.



Questo perché le macchine che condurranno, Bence Boldizs, Mikel Azcona e Gábor Kismarty-Lechner sono appena state consegnate alla squadra, con lo spagnolo e il veterano ungherese unici a riuscire ad entrare in pista ieri pomeriggio per i test.



Boldizs, che darà l'assalto al FIA Rookie Award, debutterà invece nelle Libere 1 delle 17;00.



Foto:Gábor Támas Nagy/ Zengő Motorsport