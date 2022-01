L'Audi RS 3 LMS è stata nominata modello TCR dell'anno per il 2021, con il successo nel WTCR - FIA World Touring Car Cup chiave per la conquista dell'ambito riconoscimento per la seconda volta in quattro anni.

Il TCR Model of the Year di WSC, proprietaria del concetto e del marchio TCR, prende in considerazione i risultati ottenuti da tutti i modelli di auto certificati TCR in tutte le gare omologate TCR disputate in una singola stagione.



Durante un'altra stagione colpita dalla pandemia COVID-19, un totale di 304 gare ha assegnato punti per la classifica di modello TCR dell'anno. L'Audi RS 3 LMS ha ottenuto 7242 punti in 23 serie TCR, con tre vittorie nel WTCR per la versione di seconda generazione lanciata in vista della campagna 2021.



Frédéric Vervisch ha ottenuto la prima vittoria alla WTCR Race of Spain per il Comtoyou Team Audi Sport ed è stato nuovamente sul primo gradino del podio alla WTCR Race of France. Il suo compagno di squadra, Gilles Magnus, ha ottenuto una sola vittoria alla WTCR Race of Hungary.



Chris Reinke, responsabile di Audi Sport customer racing, ha detto: "Questo titolo riflette l'impegno dei nostri clienti in Nord e Sud America, Europa, Asia e Australia. I nostri ringraziamenti e congratulazioni vanno a loro perché solo coloro che hanno reso possibile questo successo".



Il presidente del WSC Marcello Lotti ha aggiunto: "Questo premio per l'Audi RS 3 LMS testimonia la dedizione e il sostegno di Audi Sport customer racing alla categoria TCR. All'inizio del 2021 hanno lanciato la seconda generazione della RS 3 LMS mentre il modello precedente era ancora molto competitivo, e i risultati ottenuti durante la scorsa stagione con entrambi i modelli hanno concesso loro il riconoscimento TCR per la seconda volta in quattro anni."



La Honda Civic Type R TCR, vincitrice del TCR Model of the Year nel 2019 e 2020, e la CUPRA Leon Competición si sono classificate rispettivamente seconda e terza nella classifica finale, mentre un totale di 15 modelli diversi ha ottenuto punti per la classifica Model of the Year.

Ad

WTCR Ehrlacher ispirazione per i WTCR Junior IERI A 09:26

WTCR WTCR ed ETCR, tutti assieme appassionatamente IERI A 09:26