La Lynk & Co 03 TCR usata da Yann Ehrlacher per vincere il WTCR – FIA World Touring Car Cup 2021 continua a vincere.

A Velocitta, in Brasile, lo scorso weekend Fabricio Pezzini ha regalato il successo al team PMO Motorsport in TCR South America davanti al collega José Manuel Sapag usando il mezzo del francese Campione.



Pezzini in Gara 1 si era piazzato secondo dietro a Raphael Raes (CUPRA Leon Competición).



La stagione 2022 del WTCR scatterà il 7-8 maggio con la WTCR Race of France a Pau.



Foto: Geely Group Motorsport

