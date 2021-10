Bence Boldizs ha preso il suo simulatore per prepararsi per la WTCR Race of Czech Republic di questo fine settimana, dove farà la sua prima apparizione all'Autodrom Most.

Il pilota della Zengő Motorsport Drivers' Academy è uno dei tanti piloti del WTCR senza alcuna esperienza sul circuito di 4,212 km, che ospita i round 9 e 10 della WTCR - FIA World Touring Car Cup dall'8 al 10 ottobre.



Per essere il più preparato possibile, il pilota della CUPRA Leon Competición gommata Goodyear, sta imparando la pista praticamente da casa sua, a Budapest.



“La maggior parte, come tutte e quattro le rimanenti piste del calendario, sarà sconosciuta per me, quindi sto facendo molta pratica sul mio simulatore e mi piace molto. Per le CUPRA sarà buono, con curve ad alta velocità e un lungo rettilineo. L’anno scorso, al debutto, ho finito con tre apparizioni in Q2 di fila", ha detto Boldizs.



"Quest’anno stiamo soffrendo e non sono soddisfatto delle mie prestazioni, il che è strano perché è esattamente la stessa macchina che ho usato l’anno scorso. Pertanto, sono davvero felice che stiamo andando su una pista sconosciuta perché devo imparare tutto da zero. Non è come una seconda gara di casa per me perché sono 700 chilometri in auto da Budapest a Most, quindi non così vicina”.

