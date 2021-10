L'Adria International Raceway è pronto per ospitare la WTCR Race of Italy il 5-7 novembre: ecco come sono le classifiche del WTCR – FIA World Touring Car Cup dopo 12 gare.



1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 160 punti

2 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, 144

3 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 138

4 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 131

5 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 126

Classificheallegate qui.



TEAM (round 12/16)

1 Cyan Racing Lynk & Co, 286 punti

2 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 244

3 Cyan Performance Lynk & Co, 238

4 Comtoyou Team Audi Sport, 224

5 Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, 214

Classificheallegate qui.



JUNIOR DRIVERS (round 12/16)

1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 281 punti

2 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 279

3 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers’ Academy, CUPRA Leon Competición, 196

4 Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 131

Classificheallegate qui.



WTCR TROPHY (round 12/16)

1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 111 punti

2 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 84

3 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers’ Academy, CUPRA Leon Competición, 59

4 Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 32

5 Andreas Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 27

