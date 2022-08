Il WTCR – FIA World Touring Car Cup è in pausa estiva, dunque vediamo come sono le classifiche dopo la WTCR Race of Alsace GrandEst.

Ad

WTCR La Toyota TCR all’esordio in Argentina 25 MINUTI FA

WTCR Guerrieri vince in casa tra le star del WTCR impegnate in TCR South America 25 MINUTI FA