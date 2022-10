La stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup volge al termine: in attesa degli appuntamenti in Bahrain e Arabia Saudita, andiamo a ripercorrere quali sono stati i finali di questi anni, come quello del 2021, quando Yann Ehrlacher si è confermato Campione e Luca Engstler lo ha seguito.

Mikel Azcona e Rob Huff hanno centrato i successi alla WTCR VTB Race of Russia, mentre Yann Ehrlacher è diventato Campione del WTCR per la seconda volta di fila.



Ehrlacher è arrivato all’Autodrom di Sochi con 36 punti di vantaggio nel suo tentativo di rimanere sul trono come Re del WTCR. Il sesto posto di Gara 1 è stato sufficiente per laurearsi iridato, ripetendosi in Gara 2 al volante della sua Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear.



I suoi sforzi nel corso della stagione, uniti ai punti segnati da Yvan Muller, compagno di squadra e zio di Ehrlacher, sono valsi a Cyan Racing Lynk & Co il titolo Team del WTCR per la terza stagione consecutiva.



Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) ha battuto Gilles Magnus per il titolo junior del FIA WTCR per un solo punto, con il pilota del Comtoyou Team Audi Sport che si è accontentato del WTCR Trophy centrato alla WTCR Race of Italy, dopo un contatto che lo ha messo fuori gioco nel giro iniziale di Gara 2.



Nel frattempo, Azcona e Huff sono diventati i vincitori 11 e 12 della stagione su 16 gare, con Cupra che è il quinto marchio a trionfare nel 2021, a conferma della lotta aperta nella serie. Huff si è portato a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy per il 2’33″452 ottenuto in Gara 1.



Azcona ha completato il weekend della WTCR VTB Race of Russia come TAG Heuer Most Valuable Driver dopo che una penalità di 5″ ha portato Frédéric Vervisch dal terzo al sesto posto in Gara 1.



La vittoria di Azcona in Gara 1 è arrivata dopo un emozionante sorpasso all’ultimo giro su Jean-Karl Vernay, mentre Huff ha approfittato di una collisione tra Azcona e Muller poco prima della ripartenza dalla Honda Civic Type R Limited Edition Safety Car in Gara 2.



Vernay e Vervisch hanno raggiunto Azcona sul podio di Gara 1, con Magnus e Nathanaël Berthon a completare la Top5 nelle loro Audi della Comtoyou. Berthon in Gara 2 ha siglato il primo podio della stagione davanti ad Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) e a Jean-Karl Vernay.



Le speranze di titolo di Esteban Guerrieri sono finite con un incidente che ha distrutto la sua Honda nel giro iniziale di Gara 1, sotto la pioggia. Nonostante gli sforzi del team ALL-INKL.COM Münnich Motorsport per riparare la Civic Type R TCR, l’argentino non è partito in Gara 2, che il suo compagno di squadra Néstor Girolami ha condotto per alcune tornate prima di scivolare settimo dietro ad Ehrlacher.



Dopo aver terminato 14° in Gara 1, l’ultimo weekend di gara di Gabriele Tarquini prima del suo ritiro si è concluso con il ritiro a seguito di un contatto. Il suo compagno di squadra della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Norbert Michelisz, ha comunque ottenuto punti in entrambe le gare.



Kirill Ladygin, Campione del TCR Russia, è stato il migliore delle wildcard della LADA Sport con un 14° posto ottenuto in Gara 2.



Prima di Gara 2 osservato un minuto di silenzio per ricordare Marcela Bertolissi, scomparsa all’inizio di questo mese.

