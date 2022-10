La stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup volge al termine: andiamo a ripercorrere quali sono stati i finali di questi anni cominciando da Macao 2018.

Esteban Guerrieri, Frédéric Vervisch e Jean-Karl Vernay si sono imposti nella WTCR Race of Macau del 2018, dove Gabriele Tarquini si è laureato Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO per soli 3 punti.



Al volante della Hyundai i30 N TCR del BRC Racing Team gommata Yokohama, il “Cinghiale” aveva cominciato vincendo in Marocco. Nonostante una qualifica difficoltosa che lo aveva visto finire fuori dalla Top10, ha rimontato fino al 10° posto in Gara 3 che gli ha consentito di battere Yvan Muller (vincitore del TAG Heuer Most Valuable Driver).



“Nove anni fa volevo fermarmi, lo avevo detto se avessi vinto il titolo perché era il momento migliore – rivela Tarquini – Poi mi sono detto ‘perché dovrei ritirarmi? Voglio correre, ho l’adrenalina a mille, non sono lento e posso giocarmela ancora’. La SEAT smise per poi ricominciare da privata nelle stagioni 2010, 2011, 2012, io passai alla Honda nel 2012. Questa è stata una grande stagione, debbo ringraziare la Hyundai per avermi scelto, il team e i meccanici. Faccio i complimenti a Yvan che ha fatto un grandissimo lavoro, è stato un grande avversario”.



Muller vince il titolo team

Yvan Muller ha perso la bagarre con Gabriele Tarquini, ma pu consolarsi con il successo della sua squadra YMR, che ha sconfitto la BRC grazie ai punti presi da Thed Björk (che l’anno prossimo passerà a Lynk & Co -Cyan Racing). “Come ho detto al mio team, volevo ringraziare tutti vincendo almeno un titolo dato che il prossimo anno correrò con Lynk & Co”.



Huff manca il 10

Rob Huff ha conquistato due DHL Pole Position con la Volkswagen Golf GTI della Sébastien Loeb Racing, ma si è portato a casa solo il TAG Heuer Best Lap Trophy.



Guerrieri bissa il successo del Nürburging

Esteban Guerrieri ha superato Rob Huff in Gara 3 resistendo ai suoi assalti, aggiungendo un altro successo a quello del Nürburgring Nordschleife. Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport precedendo Huff, Norbert Michelisz e Muller, con Yann Ehrlacher quinto davanti alla Cupra di Pepe Oriola (Team OSCARO by Campos Racing).



Vervisch 15° vincitore del 2018

Frédéric Vervisch (Audi Sport Team Comtoyou) è diventato il 15° vincitore del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, aggiudicandosi Gara 2 davanti al poleman Timo Scheider, superato al Mandarin al giro 3. Terzo Yvan Muller seguito da Kevin Ceccon (Team Mulsanne – Alfa Romeo Giulietta), Esteban Guerrieri ed Yann Ehrlacher.

Ad

WTCR Cosa vedremo alla WTCR Race of Bahrain? IERI ALLE 07:00

WTCR Coronel chiude secondo: “La mia stagione migliore di sempre nel TCR Europe” 21/10/2022 ALLE 04:54