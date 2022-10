La stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup volge al termine: in attesa degli appuntamenti in Bahrain e Arabia Saudita, andiamo a ripercorrere quali sono stati i finali di questi anni, facendo tappa al MotorLand Aragón per il gran finale 2020.

Yann Ehrlacher si è laureato più giovane Campione del Mondo FIA delle corse turismo al MotorLand Aragón.



Il 24enne della Cyan Racing Lynk & Co è stato protagonista di un altro grande weekend che lo ha visto sconfiggere Esteban Guerrieri, vittorioso in Gara 1 partendo 16°, e succedendo a Gabriele Tarquini (2018) e Norbert Michelisz (2019) nell’albo d’oro della serie.



Ehrlacher ha chiuso il discorso titolo con il piazzamento a punti in Gara 2, vinta dallo zio Yvan Muller, con Gara 3 che invece è andata al loro collega Santiago Urrutia davanti al Goodyear #FollowTheLeader.



In casa ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Guerrieri era riuscito nella grande rimonta di Gara 1, poi però in Gara 2 è finito KO subito ritirandosi e consegnando ad Ehrlacher il titolo automaticamente.



Il francese ha comunque costruito il suo trionfo non solo nella WTCR Race of Aragón, ma in tutta una stagione passata ad acquisire esperienza, superando nelle statistiche del FIA World Touring Car Andy Priaulx e José María López, vincitori a 31 anni nel 2005 e 2014.



Muller è stato il primo a congratularsi col parente in pit-lane e con il quarto posto di Gara 3 termina l’anno al secondo posto in classifica, davanti a Jean-Karl Vernay vincitore del WTCR Trophy per gli indipendenti.



Guerrieri aveva beneficiato del regalo di Attila Tassi nel finale di Gara 3 per almeno chiudere terzo in campionato, ma si è visto penalizzare di 30″ per track limits, dunque festeggia la Top3 il portacolori del Team Mulsanne con la sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferrraris.



L’argentino è comunque stato autore di un’altra ottima stagione con la Honda Civic Type R TCR e termina con più successi di tutti nell’arco dell’anno, in questo caso aiutato anche da Néstor Girolami, che in Gara 1 aveva montato anch’esso le gomme da bangato al posteriore recuperando dall’11° al 1° posto, per poi farsi da parte in favore del compagno per tenere aperti i discorsi sul titolo.



Gilles Magnus, vincitore del WTCR Rookie Driver due settimane fa con l’Audi della Comtoyou, ha preceduto il compagno Nathanaël Berthon in Gara 1, mentre in Gara 2 si è arreso a Mikel Azcona (Zengő Motorsport-CUPRA Leon Competición) nella lotta per il 3° posto. Vernay si è invece classificato secondo, poi terzo in Gara 3.



Urrutia ha invece centrato la prima affermazione da pilota della Cyan Performance Lynk & Co. Il TAG Heuer Most Valuable Driver va invece a Muller e Vernay, autori di 49 punti in questo finale di stagione.



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) deve cedere lo scettro di Campione, con Azcona e Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) che registrano punti importanti nell’arco del weekend.



A punti anche il malese Mitchell Cheah (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) in Gara 2, 13° e davanti ad Aurélien Comte (Vuković Motorsport – Renault Mégane).

