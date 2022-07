Rob Huff ha avuto una Qualifica molto dura all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.

Dopo la vittoria alla WTCR Race of Portugal all'inizio del mese, il britannico si è piazzato 14° nelle qualifiche tricolore con la sua Cupra Leon Competición.



Ciò significa che il pilota della Zengő Motorsport dovrà lottare un bel po' per prendere punti nella WTCR Race of Italy.



"Purtroppo siamo tornati indietro e il motivo principale è che abbiamo avuto un problema al differenziale posteriore e abbiamo faticato molto nel terzo settore con grosse difficoltà, il che è davvero frustrante quando sei 4° in classifica. È molto difficile da digerire il fatto di essere tornati in 14a piazza con poche possibilità di ottenere punti in questo fine settimana. Non è affatto l'ideale, ma non possiamo farci nulla, il che è un vero peccato, ma è così e dobbiamo solo conviverci".

Ad

WTCR Girolami vince il Trincea Hero Trophy 2 ORE FA

WTCR WTCR Race of Italy: il programma di domenica 2 ORE FA