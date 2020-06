Le donazioni dei piloti WTCR per l’asta #RaceAgainstCovid

-

I piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup hanno effettuato delle donazioni di oggetti personali per l'asta #RaceAgainstCovid che parte oggi.

FIA ed RM Sotheby’s hanno stretto una collaborazione per raccogliere fondi per International Federation of Red Cross e Red Crescent Societies nella lotta al COVID-19.



Norbert Michelisz, Gabriele Tarquini, Yvan Muller e Tiago Monteiro hanno tutti dato qualcosa, con il "Cinghiale" che ha messo a disposizione il casco usato nel 2018 per vincere il Mondiale.



Cliccate quiper saperne di più.



L'asta #RaceAgainstCovid terminerà il 22 giugno.

