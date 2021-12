Kirill Ladygin e Mikhail Mityaev hanno fatto le loro prime apparizioni nel WTCR - FIA World Touring Car Cup all'ultimo round della stagione 2021 svoltosi a Sochi lo scorso fine settimana.

Alla WTCR VTB Race of Russia, la coppia russa ha chiuso in Top20 in entrambe le gare, con Mityaev che ha ottenuto il miglior risultato del fine settimana con un 13° posto in Gara 2 al volante della LADA Vesta Sport TCR, dopo il 19° centrato in Gara 1.



Il suo compagno di squadra Ladygin, Campione del TCR Russia 2021, ha ottenuto un 18° e un 14° piazzamento.

Ad

WTCR I Campioni WTCR 2021: Yann Ehrlacher** 18 ORE FA

WTCR Monteiro torna in Portogallo per continuare le terapie IERI A 12:06