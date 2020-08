Le line-up del WTCR 2020: #1 Cyan Racing Lynk & Co

-

La stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup comincerà al Salzburgring, in Austria, il weekend del 12-13 settembre.

Diamo un'occhiata ai piloti che saranno in griglia quest'anno, partendo da quelli della Cyan Racing Lynk & Co, che nel 2019 vinse il titolo per i Team.



CYAN RACING LYNK & CO



#68 Yann Ehrlacher (Francia)

#100 Yvan Muller (Francia)



Auto: Lynk & Co 03 TCR

Gomme: Goodyear

Base: Mölndal, vicino a Goteborg, Svezia

Team Principal: Christian Dahl

Team Manager: Fredrik Wahlén

Numeri WTCR: Titolo Team 2019



YANN EHRLACHER



Data di nascita: 4 luglio 1996

Nazione: Francia

WTCR 2019: 9°

Record (01/09/20): -

Partenze: 60

Vittorie: 2

Pole: 1

Giri veloci: 3

Giri in testa: 32

Punti: 426



La Top5

Corse nel sangue: Ehrlacher è zio del 4 volte Campione WTCC Yvan Muller, mentre sua mamma Cathy Muller ha corso in Formula 3 e Formula 3000. Era già incinta di lui quando fece l'ultima gara.

Un inizio inusuale: il francese ha saltato la trafila dei correndo subito in Mitjet a Navarra a 16 anni, per poi passare alla Volkswagen Scirocco Cup in Germania. Tornato in Mitjet nel 2014, ha vinto il titolo francese con la Yvan Muller Racing.

Successo continuo: in Francia arrivano anche i titoli nel Supertourisme, poi passa in LMP3 della European Le Mans Series nel 2016 per guidare la Ligier JS P3 del team dello zio all'Estoril.

Impara in fretta: Ehrlacher andò subito a punti nel WTCC 2017 alla seconda gara e il primo successo arrivò alla decima con la LADA della RC Motorsport in Argentina. Nel WTCR 2018 ha vinto due gare, una delle quali nella WTCR Race of Netherlands con una grande prestazione. Lo scorso anno è passato alla Cyan Performance Lynk & Co e oggi è pilota della Cyan Racing Lynk & Co con Yvan Muller.

Lo sapevate? Suo padre Yves è stato calciatore di Strasburgo, Lens, Bastia e Mulhouse.



YVAN MULLER



Data di nascita: 16 agosto 1969

Nazione: Francia

WTCR 2019: 3°

Record (01/09/20): -

Partenze: 60

Vittorie: 7

Pole: 3

Giri veloci: 1

Giri in testa: 92

Punti: 634



La Top5

Il migliore di tutti: Muller è il pilota più vincente nella storia del FIA WTCC con 4 titoli, 48 vittore, 29 pole, 38 giri veloci e 571 giri in testa. Inoltre ha lottato per il titolo anche nel WTCR 2018 e 2019.

Questioni di famiglia: Muller ha iniziato a correre dopo aver visto suo padre correre una cronoscalata quando avevaa 3 anni. Iniziò col kart di sua sorella Cathy Muller e oggi suo nipote, Yann Ehrlacher, sarà suo compagno alla Cyan Racing Lynk & Co.

Ghiaccio bollente: dopo 10 titoli nell'Andros Trophy, Muller fu bandito dal campionato perché troppo forte. E dire che il suo capo, Hugues de Chaunac, gli propose questa competizione, ma con la paura che non fosse all'altezza.

Versatile: in pista ha vinto il titolo in F2 britannica nel 992 passando poi all'International Formula 3000 l'anno seguente. In carriera ha preso parte a 24h di Le Mans, Dakar Rally e World Rally Championship, con esperienze nel turismo in Francia, Germania, Italia e UK. Ha anche la sua squadra, la Yvan Muller Racing, ed è stato fondamentale per la Cyan Racing nei successi tra WTCC e WTCR, dato che nel 2017 cominciò da consulente per poi tornare a correre.

Lo sapevate? Muller ha ammesso che se non avesse corso, probabilmente avrebbe lavorato nell'azienda di trasporti di famiglia, il che significa aver perso parecchio per i Muller, ma con grande guadagno per le corse turismo!

