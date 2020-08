Le line-up del WTCR 2020: #2 BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse

-

Continuiamo la rassegna delle line-up del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020. Oggi è il turno della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, presente in griglia al Salzburgring, in Austria, il 12-13 settembre.

BRC HYUNDAI N LUKOIL SQUADRA CORSE



#1 Norbert Michelisz (Ungheria)

#30 Gabriele Tarquini (Italia)



Auto: Hyundai i30 N TCR

Gomme: Goodyear

Base: Cherasco, Cuneo, Italia

CEO: Massimiliano Fissore

Team Principal: Gabriele Rizzo

Team Manager: Gabriele Palmitesta

WTCR: due titoli piloti consecutivi



NORBERT MICHELISZ



Data di nascita: 8 agosto 1984

Nazionalità: ungherese

WTCR 2019: Primo

Auto: Hyundai i30 N TCR

Gare WTCR: 60

Vittorie: 6

Pole position: 7

Giri in testa: 65

Punti: 618



La Top5

Dal web alla pista: Michelisz è approdato al mondo delle corse grazie ai videogiochi, quando la Zengő Motorsport gli ha offerto un test con una Renault Clio nel 2005. Nonostante fosse un debuttante, chiuse a 0″2 dal titolare Gábor Wéber.

Al primo colpo: L’anno dopo corse in Suzuki Swift Cup, per poi virare sulla Renault Clio Cup.

Nuovi orizzonti: nel 2009 vince la SEAT León Eurocup e approda al FIA World Touring Car Championship con la Zengő Motorsport nel 2010.

Occasione ufficiale: vince due volte il WTCC Trophy e nel 2016 firma per Honda Racing, con cui lotta per il titolo 2017 perdendolo nell'ultima gara contro Thed Björk. Nel 2018 approda in Hyundai, vince il WTCR nel 2019.

Lo sapevate? Michelisz ha fondato con Dávid Bári la sua squadra, M1RA.



GABRIELE TARQUINI



Data di nascita: 02/03/1962

Nazionalità: Italiano

WTCR 2019: ottavo

Auto: Hyundai i30 N TCR

Gare WTCR: 59

Vittorie: 7

Pole position: 2

Giri in testa: 99

Punti: 528



La Top5:

Titano: Campione Mondiale di kart ed ex-pilota di F1 con 38 GP alle spalle, Tarquini è il più longevo pilota del turismo con oltre 20 anni di carriera all’attivo. La sua tecnica e il suo stile sono le caratteristiche principali.

Europeo: Dopo il titolo del British Touring Car Championship nel 1994, l’abruzzese si è imposto nell’Europeo con 6 successi diventando Campione nel 2003.

Mondiale: nel 2009 ha conquistato il titolo WTCC con la SEAT, poi ha affrontato sei delle sette stagioni seguenti, tornando Campione nel WTCR 2018 con il BRC Racing Team e la Hyundai i30 N TCR.

Test: ha sviluppato la Hyundai i30 N TCR dal 2017 entrando nella storia ad aprile 2018 con DHL Pole Position e due vittorie conquistate a Marrakech nel primo evento del WTCR.

Lo sapevate? Il suo soprannome è "Cinghiale" per la cattiveria che ha messo nel motorsport fin da giovane, quando vide una pista di kart di fianco al distributore di benzina di famiglia innamorandosi dello sport a soli 5 anni.



Domani toccherà ai piloti della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

