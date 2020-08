Le line-up del WTCR 2020: #3 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

-

Continuiamo la rassegna delle line-up del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020. Oggi è il turno della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

ALL-INKL.COM MÜNNICH MOTORSPORT



#29 Néstor Girolami (Argentina)

#86 Esteban Guerrieri (Argentina)



Auto: Honda Civic Type R TCR

Gomme: Goodyear

Base: Friedersdorf, Germania

Team Principal: René Münnich

Team Manager: Dominik Greiner

WTCR: 11 vittorie lottando per i titoli team e piloti nel 2019



NÉSTOR GIROLAMI



Data di nascita: 22/05/1989

Nazionalità: argentino

WTCR 2019: settimo

Auto: Honda Civic Type R TCR

Gare WTCR: 30

Vittorie: 3

Pole position: 1

Giri in testa: 35

Punti: 618



La Top5

Gioventù bruciata: Girolami a 3 anni affronta la prima gara in kart, ma il motore si rompe e scoppia a piangere. Nel 1994 è in testa, ma all’ultimo giro si ferma per andare a fare pipì.

Bi-Campione: Girolami vince due titoli nel Súper TC2000 in Argentina fra 2014 e 2015.

Chiamata Honda: oggi Girolami è pilota Honda e portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, squadra con cui aveva avuto un primo contatto a Suzuka 2018 e dove ha come collega il suo grande amico Esteban Guerrieri. Ma ha corso con la Honda anche nel 2010 - 2011 e nel debutto nel WTCC con la NIKA International sulla Civic nel 2015.

Vittoria Volvo: Nel 2016 prova con la Volvo Polestar, che lo ingaggia per il 2017. Nel 2018 torna nel Súper TC2000 con Peugeot.

Lo sapevate? Bebu in spagnolo vuol dire “Piccolo” o “Il più giovane”; è il soprannome che gli diede sua mamma per differenziarlo dal papà, Néstor Sr, quando era ora di cena.



ESTEBAN GUERRIERI



Data di nascita: 19 gennaio 1985

Nazionalità: argentino

WTCR 2019: secondo

Auto: Honda Civic Type R TCR

Gare WTCR: 60

Vittorie: 6

Pole position: 72

Giri in testa: 88

Punti: 618



La Top5

In buona compagnia: è arrivato in Europa nel 2002 dopo i successi sui kart e in Formula Renault in Argentina, gareggiando contro Hamilton, Ricciardo e Vettel in Formula 3. Ha corso anche in Formula 3000, World Series by Renault ed Indy Lights, poi si è fermato causa mancanza di budget.

Bussano alla porta: nel 2013 è passato al turismo in Argentina prendendo parte al Súper 2000 Turismo Carretera e nel 2015 si è affacciato al mondo delle corse turismo internazionali.

Prima Mondiale: Guerrieri ha debuttato nel WTCC in casa nel 2016 realizzando il giro più veloce del weekend di Termas de Río Hondo.

Il sogno: Nel 2017 si è icritto al WTCC con la Campos Racing andando a vincere a Marrakech e Ningbo, poi è stato ingaggiato dal team ufficiale Honda per rimpiazzare l’infortunato Tiago Monteiro. Con la Civic ha vinto l’ultima gara in Qatar e si è guadagnato la riconferma anche nel WTCR.

Lo sapevate? A 7 anni ha scelto di cambiare scuola per imparare l’inglese, dopo che aveva sentito dire dal suo idolo Ayrton Senna quando fosse importante la lingua per un pilota.



