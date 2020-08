Le line-up del WTCR 2020: #4 Cyan Performance Lynk & Co

-

Continuiamo la rassegna delle line-up del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020. Oggi è il turno della Cyan Performance Lynk & Co.

CYAN PERFORMANCE LYNK & CO



#11 Thed Björk (Svezia)

#12 Santiago Urrutia (Uruguay)



Auto: Lynk & Co 03 TCR

Gomme: Goodyear

Base: Mölndal, vicino a Gothenburg, Svezia

Team Principal: Christian Dahl

Team Manager: Fredrik Wahlén

WTCR: vittoria nella WTCR Race of Macau 2019 con Andy Priaulx



THED BJÖRK



Data di nascita: 14/12/1980

Nazionalità: svedese

WTCR 2019: quarto

Partenze: 60

Vittorie: 7

Pole: 7

Giri veloci: 4

Giri in testa: 79

Punti: 539



La Top5

Fratelli: nato a Vretstorp nella provincia di Örebro, Thed è il più vecchio di tre fratelli. Anche i due gemelli hanno corso, ma lui è stato l'unico ad arrivare ad alti livelli.

Nella storia: è il primo Campione del Mondo svedese dei motori grazie alla vittoria nel 2017 nel FIA World Touring Car Championship.

Varietà: ha corso in F3 svedese, Barber Dodge Pro Series in USA, FIA Sportscar Championship, DTM 24h di Le Mans nel 2002 (15°).

Inizi: la sua avventura coi motori iniziò a 3 anni quando suo padre gli comprò una moto, poi a 11 salì sui kart.

Lo sapevate? Nel 2016 Björk era alla WTCC Race of Hungary e passeggiava nervosamente nel paddock attendendo il transfer per l'aeroporto; aveva il volo per correre ad assistere alla nascita di suo figlio Thor.



SANTIAGO URRUTIA



Data di nascita: 30/08/1996

Nazionalità: uruguaiano

WTCR 2019: -

Partenze: 0

Vittorie: 0

Pole: 0

Giri veloci: 0

Giri in testa: 0

Punti: 0



La Top5

Dalle 2 alle 4 ruote: suo nonno gli comprò una moto a 3 anni, ma dopo un brutto incidente la mamma gliela vietò. La passione non si fermò, perché arrivò poi un kart.

Contro i migliori: nel 2010 Urrutia ha corso la CIK-FIA World Cup in Portogallo contro Alex Albon, Charles Leclerc, Esteban Occon e Max Verstappen.

Un sogno da inseguire: le sue prestazioni nel 2011 lo portarono a trasferirsi in Europa da solo all'età di 14 anni.

Luci, azione: vince il titolo in Pro Mazda Championship nel 2015, poi passa alla Indy Lights dove chiude due volte secondo.

Lo sapevate? Urrutia ha una sorella di 4 anni più grande che è appena diventata dottoressa, ma anche un fratello. ‘Santi’ è nato a Montevideo ed è cresciuto nella campagna di Miguelete, a circa 40′ dal centro. Lo scorso anno ha vinto il TCR Europe Rookie of the Year.



Domani su www.FIAWTCR.com la line-up del Comtoyou Team Audi Sport.

WTCR Le line-up del WTCR 2020: #3 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport IERI A 10:00

The post Le line-up del WTCR 2020: #4 Cyan Performance Lynk & Co appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Le line-up del WTCR 2020: #2 BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse 04/08/2020 A 10:00