Le line-up del WTCR 2020: #6 ALL-INKL.DE Münnich Motorsport

Continuiamo la rassegna delle line-up del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020. Oggi è il turno della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

ALL-INKL.DE Münnich Motorsport



#9 Attila Tassi (Ungheria)

#18 Tiago Monteiro (Portogallo)



Auto: Honda Civic Type R TCR

Gomme: Goodyear

Base: Friedersdorf, Germania

Team Principal: René Münnich

Team Manager: Dominik Greiner

WTCR: nuovi iscritto del 2020



ATTILA TASSI



Data di nascita: 14/06/1999

Nazionalità: ungherese

Auto: Honda Civic Type R TCR

Gare WTCR: 32

Vittorie: 0

Pole position: 1

Giri in testa: 2

Punti: 56



La Top5

Inizio giovanissimo: ‘Attika’ Tassi inizia nel 2012 a soli 12 anni con la Suzuki Swift Cup.

Buona compagnia: nel 2014 lotta per il podio con Dániel Nagy, Campione in carica, ed è terzo alla fine.

Secondo: nonostante la giovane età, combatte contro Jean-Karl Vernay in TCR International Series nel 2017 terminando alle sue spalle e centrando il podio l'anno prima in Russia nella gara di supporto al GP di F1.

Sicurezza: Un brutto incidente con la BMX gli ha rotto parecchie ossa, per cui i genitori hanno pensato ad uno sport alternativo. Nel frattempo una vacanza di famiglia in occasione del GP di Abu Dhabi gli ha dato modo di provare un go-kart.

Lo sapevate? Tassi nel 2018 vince il titolo TCR Swiss grazie agli eventi uniti con TCR Europe e TCR Italy.



TIAGO MONTEIRO



Data di nascita: 24/07/1976

Nazionalità: Portoghese

Auto: Honda Civic Type R TCR

Gare WTCR: 33

Vittorie: 1

Pole position: 1

Giri in testa: 12

Punti: 109



La Top5

Versatilità: Nel 1997 ha cominciato in Porsche Cup Francia, poi è passato alla Formula 3, facendo esperienze anche in Formula 3000, Champ Car e World Series by Nissan. Nel 2005 è stato il primo portoghese a salire sul podio della Formula 1, con la Jordan nel GP degli USA

Turismo: nel WTCC si è distinto con SEAT nel 2007 e con la Honda, poi il WTCR gli ha dato la Honda Civic Type R TCR e quest’anno correrà con la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Sogni di titolo: Nel 2017 era in lotta per il titolo WTCC, ma ha dovuto rinunciare alla parte finale della serie per un bruttissimo incidente occorsogli al Circuit de Barcelona-Catalunya in settembre. In quei mesi ha rischiato di non poter tornare più a correre.

Un grande recupero: coraggiosamente e con tenacia, Monteiro ha continuato a lottare per rientrare, cosa che ha fatto ufficialmente nelle Prove Libere 1 della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan dell’ottobre 2018, a 415 giorni dal botto. Al suo rientro si è classificato 11°, poi ha dovuto attendere il 2019 per affrontare una stagione completa. Lo scorso anno ha vinto la sua gara di casa a Vila Real.

Lo sapevate? Monteiro, vincitore di Gara 3 della WTCR Race of Portugal, ha ammesso che se non fosse diventato pilota avrebbe lavorato nella catena di hotel di famiglia.



Domani toccherà ai piloti dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.

